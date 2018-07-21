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21 Temmuz 2018 Cumartesi 00:46

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ardahan’ın Posof ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı.

Sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Ardahan’ın Posof ilçesinde, sahte kimlikle yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonunda sahte kimlikle yakalanan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan zanlı Ardahan’ın Posof ilçesinde tespit edildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan operasyonla Mehmet Baylan adlı şüpheli gözaltına alandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından Ardahan Adliyesinde Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Mehmet Baylan "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklandı.

FETÖ’nün emniyet mahrem yapısında yer alan Mehmet Baylan’ın üzerinde H.T. isminde sahte kimlik ve ehliyet çıktı.
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