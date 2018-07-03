Sahte para ile alışveriş yapan şahıslar adliyeye sevk edildi

Bolu’da farklı iş merkezlerinde sahte para ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve operasyon sonucu 3 bin 360 TL değerinde sahte para ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre. 2 Temmuz Pazartesi günü Bolu’da, 3...

Bolu’da farklı iş merkezlerinde sahte para ile alışveriş yaptığı tespit edilen ve operasyon sonucu 3 bin 360 TL değerinde sahte para ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre. 2 Temmuz Pazartesi günü Bolu’da, 3 farklı iş yerinde 2 adet 50 TL ve 1 adet 20 TL sahte para ile alışveriş yapıldı. Alışverişin ardından paraların iş yeri sahipleri tarafından sahte olduğunun belirlenmesiyle polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda sahte para ile alışveriş yapan şahısların D.D. (22) ve O.K. (23) olduğu tespit edildi.

Tespitin arından başlatılana fiziki takip sonucu şahıslar aynı gün içerisinde yapılan operasyonla kullandıkları 34 plakalı kiralık otomobil ile yakalandı. Otomobilde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 3 bin 360 TL değerinde 22 adet sahte 50 TL ile 113 adet sahte 20 TL ile alışverişlerde verdikleri sahte paraların üstü olarak aldıkları anlaşılan, suçtan elde edilmiş 260 TL para ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.