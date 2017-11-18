Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 09:36

Sahte plakalara karşı özel mühür

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkan Vekili Ünal Akdoğan, Darphane tarafından basımı yapılan plaka mühürleri, oda başkanlarına teslim etti.Araç plakalarının sahtelerinin önüne geçmek için üzerinde Türkiye...

Sahte plakalara karşı özel mühür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkan Vekili Ünal Akdoğan, Darphane tarafından basımı yapılan plaka mühürleri, oda başkanlarına teslim etti.

Araç plakalarının sahtelerinin önüne geçmek için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kilis rumuzu olan 79/1 plaka mührü örneği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili, Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ünal Akdoğan tarafından Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül’e Beratıyla teslim edildi. Başkan Sevengül tarafından Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker’e teslim edildi. Kilis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sadullah Büyükköşker, Bu mühürle çifte standartlar önlenecek, ikiz plakalar ortadan kalkacak ve herkes kendi odasının yaptığı mühürle değil Türkiye geneli tek tip mühür kullanılacak. Emeği geçen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<