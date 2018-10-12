ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 13:22

Sahte polislere suçüstü

Balıkesir’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, asayiş ekiplerinin titiz çalışması ile yakayı ele verdi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.Balıkesir’de yalnız yaşayan kadını ağına düşüren çete üyelerinin...

Sahte polislere suçüstü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, asayiş ekiplerinin titiz çalışması ile yakayı ele verdi. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Balıkesir’de yalnız yaşayan kadını ağına düşüren çete üyelerinin sahte polis oyunu bu kez tutmadı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları titiz çalışma ile 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler yalnız yaşayan kadını kendilerine inandırdı. Mağdur kadın 78 küçük altın, 13 burma bilezik, 4 pırlanta yüzük, 4 adet elmas küpe ve 38 bin TL nakit parayı evine gelecek olan sahte polislere vermek üzere hazırladı. Mağdurun kızının annesine ulaşamaması dolayısıyla polise haber vermesi üzerine eve gerçek polisler geldi. Kadın, gerçek polislerin polis olduğuna inanmazken, kapıyı yüzlerine kapadı. Polis timleri, şüphelileri apartman girişinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin yapılan araştırmasında Konya’da bir vatandaşın 78 bin 400 TL’sini alarak kendi hesaplarına yatırdığı tespit edildi. Zanlılar C.K. ve O.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku