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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:06

Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı

Bursa’da bir vatandaşı 70 bin lira dolandıran sahte polisler suç üstü yakalandı.Telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, polisin dikkatinden kaçmadı. Dolandırıcılara göz açtırmayan emniyet...

Sahte polisleri gerçek polisler yakaladı
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Bursa’da bir vatandaşı 70 bin lira dolandıran sahte polisler suç üstü yakalandı.

Telefonla vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, polisin dikkatinden kaçmadı. Dolandırıcılara göz açtırmayan emniyet ekipleri, 2 kişinin sürekli telefonla konuşarak bir parkın etrafından gezindiğini fark etti. N.Ş.’yi arayan dolandırıcılar, adına şirket açıldığını ve terör örgütüne yardım yapıldığını söyledi. 2 dolandırıcı, daha sonra N.Ş.’nin altın, döviz ve değerleri eşyalarını parka getirmesini istedi. N.Ş.’nin getirdiği 70 bin lira değerindeki eşya ve paraları almak isteyen M.S. ve A.D., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
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