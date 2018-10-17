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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:45

Sakarya gişelerinde beton mikseri devrildi: 1 ölü

Adapazarı TEM Otoyolu gişeleri bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybederken kazanın yaşandığı bölge ise havadan görüntülendi.

Sakarya gişelerinde beton mikseri devrildi: 1 ölü
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Adapazarı TEM Otoyolu gişeleri bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Devrilen araç içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybederken kazanın yaşandığı bölge ise havadan görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Ali Pekgöz idaresindeki 06 EY 5678 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağlantı yolunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada sürücü Pekgöz devrilen araç içerisinde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkartılan sürücü Ali Pekgöz’ün sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza sonrasında TEM Otoyolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Beton mikserinin yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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