ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:14

Sakarya jandarmasından ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulaması: 8 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk sahasında yaptığı ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulamasında yakalanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Sakarya jandarmasından ‘Hırsız Kapanı 4' uygulaması: 8 tutuklama
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk sahasında yaptığı ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulamasında yakalanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.

81 ilde yapılan ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulamasına Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 2 bin 351 şahsa GBT yaptı. Yapılan GBT’lerde 52 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçundan aranan Y.E., ‘Borçlunun Ödeme Şartını İhlal’ suçundan aranan E.K., M.A. ve S.U., ‘Kumar oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan aranan Ö.A., ‘Kullanmak İçin uyuşturucu Madde Satın Almak Bulundurma ve Askeri Ceza Kanuna Muhalefet’ suçundan aranan M.İ.Ö., ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan aranan S.Ü., ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Taşıma veya Bulundurma’ suçundan aranan S.G., isimli şahıslar ile toplam 52 şahıs yakalandı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 52 şüpheliden 44 kişi serbest bırakılırken, 8 ‘i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku