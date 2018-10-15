Sakarya jandarmasından ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulaması: 8 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk sahasında yaptığı ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulamasında yakalanan şüphelilerden 8’i tutuklandı.

81 ilde yapılan ‘Hırsız Kapanı 4’ uygulamasına Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de katıldı. Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 2 bin 351 şahsa GBT yaptı. Yapılan GBT’lerde 52 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık’ suçundan aranan Y.E., ‘Borçlunun Ödeme Şartını İhlal’ suçundan aranan E.K., M.A. ve S.U., ‘Kumar oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak’ suçundan aranan Ö.A., ‘Kullanmak İçin uyuşturucu Madde Satın Almak Bulundurma ve Askeri Ceza Kanuna Muhalefet’ suçundan aranan M.İ.Ö., ‘Nafaka Hükümlerine Uymamak’ suçundan aranan S.Ü., ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Taşıma veya Bulundurma’ suçundan aranan S.G., isimli şahıslar ile toplam 52 şahıs yakalandı. Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 52 şüpheliden 44 kişi serbest bırakılırken, 8 ‘i tutuklanarak ceza evine gönderildi.