Sakarya Nehrine düştüğü iddia edilen şahıs için arama çalışması başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi mevkinden geçen Sakarya Nehrinin akıntısına kapılarak kaybolduğu iddia edilen Suat Kara isimli kişiyi sabah saatlerinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ekipleri arama çalışması başlattı.

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde nehre düştüğü iddia edilen bir kişiyi ekipler arama çalışmaları başlattı.Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi mevkinden geçen Sakarya Nehrinin akıntısına kapılarak kaybolduğu iddia edilen Suat Kara...

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.