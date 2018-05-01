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01 Mayıs 2018 Salı 13:20

Sakarya Nehrine düştüğü iddia edilen şahıs için arama çalışması başlatıldı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde nehre düştüğü iddia edilen bir kişiyi ekipler arama çalışmaları başlattı.Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi mevkinden geçen Sakarya Nehrinin akıntısına kapılarak kaybolduğu iddia edilen Suat Kara...

Sakarya Nehrine düştüğü iddia edilen şahıs için arama çalışması başlatıldı
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde nehre düştüğü iddia edilen bir kişiyi ekipler arama çalışmaları başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Pamukova ilçesi mevkinden geçen Sakarya Nehrinin akıntısına kapılarak kaybolduğu iddia edilen Suat Kara isimli kişiyi sabah saatlerinden itibaren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ekipleri arama çalışması başlattı.
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