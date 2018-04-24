ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 13:58

Sakarya’da 105 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'da 105 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 12 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranması olan şahısların yakalanması için şehir merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 36 ekip ve 105 polisin katıldığı büyük çaplı operasyonda aranan kişilerin isimleri ve adresleri önceden belirlenerek harekete geçildi. Operasyon kapsamında V.B, İ.U, S.Ö, E.Y, V.E, C.M, T.D, F.K, İ.K, Ö.D, S.A, T.B. isimli toplam 12 şahıs gözaltına alınarak evleri didik didik arandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku