ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:56

Sakarya’da 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Ağrı’dan Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan 26 göçmeni taşıyan otobüsün şoförleri ve muavini,

Sakarya'da 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ağrı’dan Türkiye’ye illegal yollardan giriş yapan 26 göçmeni taşıyan otobüsün şoförleri ve muavini,

Sakarya’da yakalandı. 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı’dan aldığı yol nakil belgeleri bulunan 27 Pakistan uyruklu göçmen ile yola çıkan otobüs şoförü, yolda yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan 21 Pakistan ve 5 Afganistan uyruklu göçmeni de alarak İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. Göçmenleri taşıyan otobüs Hendek’te arızalandı. Bölgedeki Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine otobüsteki yolcuların sorgulamasını yaptı. Kaçak göçmenler Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, A.Ö. (27), A.T. (48) ve B.G. (33) isimli sürücüler ve muavin göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi. Yol nakil belgeleri bulunan 27 Pakistan uyruklu göçmen işlemlerin yapılmasının ardından gönderilirken, illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapan 5 Afgan ve 21 Pakistan uyruklu kaçak göçmenin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından gönderileceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku