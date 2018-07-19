Sakarya’da 605 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sakarya İl Jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 605 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişinden 2’si tutuklandı.Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış...

Sakarya İl Jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 605 kök Hint keneviri ele geçirilirken, gözaltına alınan 9 kişinden 2’si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatmış olduğu kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında jandarma ekipleri iki günde çok sayıda baskın düzeledi. Ekipler, 605 kök yasa dışı ekilmiş Hint keneviri ele geçirdi. Şüpheli 9 şahıstan A.Ç ile E.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderilirken, diğer 5 şahsın sorgunun ardından serbest bırakıldığı, 2 şüpheli şahsın aranmasına ise devam edildiği öğrenildi.

Akyazı’da 106 kök kenevir ele geçirildi

Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde yapmış olduğu operasyonda, ormanlık alana şüpheli Y.E. isimli şahıs tarafından ekilmiş 85 kök, yine aynı tarihte O.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde 21 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk alanlarında yapmış oldukları operasyonda şüpheli A.Ç. ile E.Ç.’nin ekmiş olduğu 182 kök keneviri ele geçirerek imha etti.

Kocaali ve Sapanca’da kenevir operasyonu

Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de sorumluluk alanındaki operasyonda şüpheli S.D., O.D., A.D. ve Selim D. isimli şahısların fındık bahçesinde teneke içerisine dikmiş oldukları 107 kök Hint kenevirini ele geçirdi. . Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sorumluluk alanında yapmış oldukları operasyonda şüpheli İ.Y. isimli şahsın Dere içi mevkiinde dikmiş olduğu 210 kök keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekipleri operasyonlarla ilgili inceleme başlattı.