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02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:46

Sakarya’da cinayet şüphelisi karı-koca tutuklandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şahıs ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da cinayet şüphelisi karı-koca tutuklandı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir kişinin öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şahıs ve eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 Haziran tarihinde Akyazı ilçesi Merkezi Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, Cihat Turhan tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Turhan’ı vurarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, M.T. ve eşi G.T.’nin bağ evinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin kaldıkları bağ evine baskın düzenleyeceğini öğrenen karı koca teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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