Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sakarya’da FETÖ operasyonunda 22 gözaltı
Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.