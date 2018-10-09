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09 Ekim 2018 Salı 15:20

Sakarya’da FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında toplamda 12 eski emniyet mensubunu gözaltına aldı.

Sakarya'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında toplamda 12 eski emniyet mensubunu gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen gözaltı talimatı kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında meslekten ihraç edilmiş olan Sakarya’dan 11, Eskişehir’den 1 toplamda 12 emniyet mensubu TEM ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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