Sakarya’da helikopterli trafik denetiminde 15 araç sürücüsüne ceza kesildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 15 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda,...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 15 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Jandarma Havacılık Komutanlığına ait bir helikopter Sakarya İl Jandarma Komutanlığı emrine geçici görevle görevlendirildi. Bu kapsamda D-140 Akyazı-Mudurnu karayolunda Jandarma trafik timleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Havadan tespit edilen trafik ihlalleri (karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek vb.) karayolunda bekleyen trafik ekiplerine bildirildi. Yapılan denetimlerde 15 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.