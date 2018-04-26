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26 Nisan 2018 Perşembe 09:49

Sakarya’da iki kardeş silahla vuruldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iki kardeşi silahla vurarak kayıplara karıştı.Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Dayı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen M.M....

Sakarya'da iki kardeş silahla vuruldu
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, iki kardeşi silahla vurarak kayıplara karıştı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Dayı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen M.M. (21) ve R.M. (21) isimli iki kardeş, kimliği belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce şahıslar, kardeşlere kurşun yağdırdı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
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