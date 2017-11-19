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19 Kasım 2017 Pazar 13:39

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kaynarca ilçe girişinde bulunan Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden...

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kaynarca ilçe girişinde bulunan Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Kaynarca’ya doğru seyir halinde olan İ.Ç. yönetimindeki 54 VK 667 plakalı otomobil ile Karasu Kavşağından ana yola çıkmak isteyen 54 YE 100 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan G.K. ve F.K. isimli iki bayan ile araç sürücüsü İ.K. yaralandı. Kaza sonrası yaralılar ambulansla Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralı iki bayanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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