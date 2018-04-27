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27 Nisan 2018 Cuma 20:27

Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçe girişinde bulunan duble yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu-Kaynarca kavşağında Adapazarı istikametinden Kaynarca yönüne seyir halinde olan 61 LE 806 plakalı otomobil ile Karasu’dan Kaynarca istikametinde giden 54 B 0899 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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