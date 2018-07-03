ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 18:32

Sakarya’da kablo hırsızlığı yapan 2 çocuk tutuklandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde elektrik malzemesi satan bir işyerinden hırsızlık yapan ve yaşları 18’in altında olan 3 çocuktan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da kablo hırsızlığı yapan 2 çocuk tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Sakarya’nın Geyve ilçesinde elektrik malzemesi satan bir işyerinden hırsızlık yapan ve yaşları 18’in altında olan 3 çocuktan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Dere Sokak üzerinde faaliyet göstermekte olan elektrik malzemesi satan bir işyerinde dün öğlen saatlerinde hırsızlık yaşandı. Yaşanan hırsızlık sonrasında işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde 3 şahsın kablo çaldıkları tespit edildi. Daha sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların açık kimliklerini tespit eden ekiplerce yapılan operasyonlarda, yaşı 18’den küçük olan 3 çocuk yakalandı. Hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen 3 çocuktan 2’si tutuklanarak Ferizli Cezaevine sevk edilirken 1’i ise serbest bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku