Sakarya’da kablo hırsızlığı yapan 2 çocuk tutuklandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde elektrik malzemesi satan bir işyerinden hırsızlık yapan ve yaşları 18’in altında olan 3 çocuktan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde elektrik malzemesi satan bir işyerinden hırsızlık yapan ve yaşları 18’in altında olan 3 çocuktan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Dere Sokak üzerinde faaliyet göstermekte olan elektrik malzemesi satan bir işyerinde dün öğlen saatlerinde hırsızlık yaşandı. Yaşanan hırsızlık sonrasında işyeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelenen güvenlik kameraları görüntülerinde 3 şahsın kablo çaldıkları tespit edildi. Daha sonrasında hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların açık kimliklerini tespit eden ekiplerce yapılan operasyonlarda, yaşı 18’den küçük olan 3 çocuk yakalandı. Hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen 3 çocuktan 2’si tutuklanarak Ferizli Cezaevine sevk edilirken 1’i ise serbest bırakıldı.