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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30

Sakarya’da simitçide sıra kavgası kanlı bitti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde simit fırınında ki sıra kavgası kanlı bitti. Simitçide bir kişiyi bıçaklayıp yaralayan saldırgan güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da simitçide sıra kavgası kanlı bitti
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde simit fırınında ki sıra kavgası kanlı bitti. Simitçide bir kişiyi bıçaklayıp yaralayan saldırgan güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, Akyazı ilçesi Konuralp Mahallesi Yeni Cami mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, simit fırını önünde sıra bekleyenler arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.T. isimli kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı S.T., konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, S.T. isimli kişiyi bıçaklayarak yaraladığı öne sürülen saldırgan, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kamera kayıtlarında saldırganın araçla fırına gelmesi, kavga sonrası simit fırınından çıkıp aracına gelerek bıçak alması, ardından yeniden fırına dönüp saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aracına binip kaçması yer alıyor.
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