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03 Temmuz 2018 Salı 16:21

Sakarya’da TEM Otoyolunda otomobil, tır dorsesinin altında kaldı

Sakarya’da TEM Otoyolunun Akyazı kesiminde meydana gelen kazada devrilen tır dorsesinin altında kalarak kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.Kaza, TEM Otoyolunun İstanbul istikametinde Vakıf Köprüsü mevkisinde meydana...

Sakarya'da TEM Otoyolunda otomobil, tır dorsesinin altında kaldı
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Sakarya’da TEM Otoyolunun Akyazı kesiminde meydana gelen kazada devrilen tır dorsesinin altında kalarak kağıt gibi ezilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, TEM Otoyolunun İstanbul istikametinde Vakıf Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arife Şahbaz yönetimindeki 06 EA 0423 plakalı otomobilin arka lastiklerinden biri patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Bulgaristan uyruklu tır şoförünün kullandığı yabancı plakalı çelik malzeme yüklü tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Tırın dorselerinden biri otomobilin üzerine devrildi. Otomobil dorseyle birlikte metrelerce sürüklendi. Dorsenin adeta kağıt gibi ezdiği otomobilde aynı aileden sürücü Arife, Esila, Emin Tuğra ve Abdullah Eymen Sahbaz yaralandı.

Yaralılar, otomobilden olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Korkunç kazadan yaralı olarak kurtulan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis meydana gelen trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
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