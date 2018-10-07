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07 Ekim 2018 Pazar 16:50

Sakarya’da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi D650 karayolu Tuzla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde gitmekte olan Samet D. idaresindeki 34 ES 0286 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerlemekte olan Sibel K. 54 EG 321 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Samet D., Sibel K. ve araçta bulunan Umut D. yaralandı. Kaza sonrasında her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilen kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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