Saman balyalarını yerleştirirken öldü

Denizli’de bir besihanede saman balyalarını yerleştirirken 1,5 metre yüksekten düşerek boynu kırılan adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Güney ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’nde besicilik yaptığı belirtilen Mustafa Karataşlı (74) besihanede saman balyalarını üst üste yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Karataşlı’nın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 acil servise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler Karataşlı’nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerde Karataşlı’nın boynunun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Olayın ardından Karataşlı’nın cenazesi Güney Mezarlığında defnedildi