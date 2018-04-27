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27 Nisan 2018 Cuma 09:27

Saman yüklü kamyon tünelde trafiği tehlikeye soktu

Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Geçidi’nde aşırı yüklü kamyonun trafiği tehlikeye sokmasına diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.Bitlis istikametinden Van’a seyir halinde olan aşırı saman yüklü kamyon, Kuskunkıran...

Saman yüklü kamyon tünelde trafiği tehlikeye soktu
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Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran Geçidi’nde aşırı yüklü kamyonun trafiği tehlikeye sokmasına diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

Bitlis istikametinden Van’a seyir halinde olan aşırı saman yüklü kamyon, Kuskunkıran Geçidi’ne girmesiyle zaman zaman yolun ortasından giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Arkadaki araçlar saman yüklü kamyonu geçemezken, karşıdan gelen sürücüler de kaza yaşanmaması için araçlarını kenara çekip saman yüklü kamyona yol vermek zorunda kaldı. Trafiği tehlikeye düşüren kamyon sürücüsüne diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kamyonun tünelden çıkmasıyla sürücüler rahat bir nefes aldı.
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