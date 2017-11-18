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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:43

Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan atölye ve yanında bulunan samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan atölye ve yanında bulunan samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesinde M.S., ait olan kaşık atölyesi henüz bilinmeyen sebepten alev aldı. Çıkan yangın atölyenin yanında bulunan samanlığa sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 ekiplerini çağırdı. Ahırda bulunan hayvanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Akyazı İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi yangına müdahale etti.

Yangın sonrası samanlık ve kaşık atölyesi kullanılamaz hale gelirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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