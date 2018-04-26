Şam’da sel felaketi

Suriye’nin başkenti Şam’da fırtına yaşandığı, şiddetli yağışların ise su taşkınlarına yol açtığı belirtildi. Uzun yılların ardından gelen şiddetli yağışların şehirde büyük hasara yol açtığı, caddeleri sular altında kalması nedeniyle trafiğin durduğu belirtildi. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki birçok evi su bastığı ifade edildi.

Suriye’nin başkenti Şam’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgeyi sel bastı.

Suriye’nin başkenti Şam’da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok bölgeyi sel bastı.

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