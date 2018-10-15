Samsun merkezli FETÖ asker yapılanması operasyonu: 15 gözaltı

Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11’i asker 15 şahıs gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3’ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11’i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların FETÖ’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan görüşme yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.