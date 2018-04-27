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27 Nisan 2018 Cuma 14:45

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ByLock kullandığı tespit edilen 4 kadın gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ByLock kullandığı tespit edilen 4 kadın gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun il merkezi, Çarşamba ilçesi ile Ankara ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edilen Büşra A, Hatice K, Ümmihan N. ve Yasemin K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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