Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli Ankara, Sivas, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2’si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların FETÖ’nün çeşitli kurumlarında çalıştıkları, Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu ve örgütün talimatıyla protestolara katıldıkları tespit edildi.

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