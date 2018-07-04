Samsun merkezli kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı

Samsun merkezli Trabzon’u da kapsayan kaçak sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir yapılan planlı çalışmalar sonucu 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Samsun ve Trabzon’da bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı 9 ayrı ara yakalamada ve bu sabah yapılan aramalarda toplam 3 bin 932 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ayrıca bir adresten 12 kök dişi Hint keneviri bitkisi ile içerisinde esrar kırıntıları bulunan kenevir öğütme makinesi elde edildi. Operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.