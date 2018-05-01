Samsun’da 1 Mayıs kutlamalarında arbede

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 1 Mayıs kutlamalarında güvenlik bariyerlerini aşan bir grup, HDP ve TKP üyelerine saldırdı.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle İstasyon Mahallesi’nde toplananlar Cumhuriyet Meydanı’na doğru...

SAMSUN (İHA) – Samsun’da 1 Mayıs kutlamalarında güvenlik bariyerlerini aşan bir grup, HDP ve TKP üyelerine saldırdı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle İstasyon Mahallesi’nde toplananlar Cumhuriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında birçok sivil toplum örgütü sorunsuz bir şekilde Cumhuriyet Meydanı’na ulaşırken, güvenlik bariyerlerini aşan bir grup, HDP ve TKP bayrağı taşıyan kişilere saldırdı. İki grup arasında çıkan arbedeyi polis ve diğer sivil toplum örgütü üyeleri güçlükle ayırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler ise yürüyüş alanından uzaklaştırıldı. Yaşanan arbede bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.