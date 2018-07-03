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03 Temmuz 2018 Salı 19:05

Samsun’da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Samsun’da jandarma tarafından yapılan operasyonda, aralarında ABD Merkez Bankası’nın koleksiyon amaçlı bastığı 1 milyon dolarlık banknotun da olduğu çok sayıda banknot, tarihi eser niteliğinde para ve kimyasal madde ele geçirildi.Samsun...

Samsun'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
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Samsun’da jandarma tarafından yapılan operasyonda, aralarında ABD Merkez Bankası’nın koleksiyon amaçlı bastığı 1 milyon dolarlık banknotun da olduğu çok sayıda banknot, tarihi eser niteliğinde para ve kimyasal madde ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Terme ilçesi Fenk Mahallesi’nde B.Ö. isimli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet 100 milyon dolarlık banknot, 1 adet 1 milyon dolarlık banknot, 38 adet madalyon ve para, 256 adet çeşitli ülkelere ait para, 7 tüp civa olduğu değerlendirilen kimyasal madde ve çok miktarda tarihi eser niteliğinde eski metal ve kağıt para ele geçirildi. ‘Tarihi eser ve cıva kaçakçılığı’ kapsamında banknotlar ve kimyasal maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 milyon dolarlık banknotları ABD Merkez Bankası, koleksiyon amaçlı sınırlı sayıda bastı. 1 milyon dolarlık banknotlar, gerçek para yerine geçmemesine rağmen yine de büyük değer taşıyor ve koleksiyoncular arasında el değiştiriyor. ABD’de ilk 1 milyon dolarlık banknot, 1988’de Amerikan Banknot Şirketi tarafından çıkarıldı.
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