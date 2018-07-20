Samsun’da 16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da 16 yaşındaki bir çocuk bir kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Y.G.’nin bir kişiye uyuşturucu sattığı...

Samsun’da 16 yaşındaki bir çocuk bir kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Y.G.’nin bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Y.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Y.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.G., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.