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27 Nisan 2018 Cuma 14:50

Samsun’da 17 yaşındaki genç bonzai ticaretinden tutuklandı

Samsun’da bonzai sattığı iddia edilen 17 yaşındaki genç mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 17 yaşındaki genç bonzai ticaretinden tutuklandı
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Samsun’da bonzai sattığı iddia edilen 17 yaşındaki genç mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Canik ilçesi Doğupark’ta hakkında uyuşturucu sattığı tespit edilen 17 yaşındaki A.K.’nin bazı kişiler ile yürüdüğünü tespit etti. A.K.’nin üzerinde yapılan aramada 4,78 gram bonzai ele geçirildi. A.K.’nin yanındaki M.D.’nin (15) üzerinde 3,66 gram, N.K.’nin (17) üzerinde ise ise 0,6 gram bonzai ele geçirildi. Şahıslara bonzaiyi A.K.’nin sattığı tespit edildi.

İfadeleri alınan N.K. ve M.D. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, gözaltına alınan A.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.K. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
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