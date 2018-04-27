ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 16:51

Samsun’da 17 yaşındaki gence uyuşturucu veren şahıs tutuklandı

Samsun’da bonzai sattığı iddiasıyla 17 yaşındaki gence satması için uyuşturucuları verdiği ileri sürülen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...

Samsun'da 17 yaşındaki gence uyuşturucu veren şahıs tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Samsun’da bonzai sattığı iddiasıyla 17 yaşındaki gence satması için uyuşturucuları verdiği ileri sürülen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Canik ilçesi Doğupark’ta sattığı bonzaiyi 17 yaşındaki A.K.’ye verdiği ileri sürülen 27 yaşındaki U.U.T.’yi takibe aldı. Narkotik ekiplerinin İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde kendisini takip ettiğini fark eden U.U.T., otomobiliyle kaçmak istedi ve kaçarken de aracın camından bonzaileri yere düştü. Kovalama sonucu yakalanan U.U.T. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu özelliği bulunan 3 adet hap ile araçtan dışarı döktüğü 5 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan U.U.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.U.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku