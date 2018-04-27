Samsun’da 17 yaşındaki gence uyuşturucu veren şahıs tutuklandı

Samsun’da bonzai sattığı iddiasıyla 17 yaşındaki gence satması için uyuşturucuları verdiği ileri sürülen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...

Samsun’da bonzai sattığı iddiasıyla 17 yaşındaki gence satması için uyuşturucuları verdiği ileri sürülen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Canik ilçesi Doğupark’ta sattığı bonzaiyi 17 yaşındaki A.K.’ye verdiği ileri sürülen 27 yaşındaki U.U.T.’yi takibe aldı. Narkotik ekiplerinin İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde kendisini takip ettiğini fark eden U.U.T., otomobiliyle kaçmak istedi ve kaçarken de aracın camından bonzaileri yere düştü. Kovalama sonucu yakalanan U.U.T. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu özelliği bulunan 3 adet hap ile araçtan dışarı döktüğü 5 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan U.U.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.U.T., "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.