Samsun’da 2 kardeşin bıçaklandığı kavgada 2 tutuklama

Samsun’da 2 kardeşin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında Erdost S.D. (25) sağ göğsünden, kardeşi Candost E.D. (19) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaralama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen E.G. (18) ile darp olayına karışan Zafer T.S.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.G. ve Zafer T.S. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. ve Zafer T.S., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.