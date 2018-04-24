Samsun’da balkondan düşen Iraklı ağır yaralandı

Samsun’da gece yarısı balkondan düşen Iraklı şahıs ağır aralandı.

Olay, gece İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mohammed Sabbar Abdul Jabbar (35), balkondan apartmanlar arasındaki boş alana düştü. Gürültü üzerine bir kişinin düştüğünü fark eden vatandaşlar, olayı polise haber verdi. Ağır yaralanan Jabbar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yaptığı araştırmalar sonucu Iraklı adamın düştüğü apartmanın ikinci katındaki balkonda şahsa ait ayakkabı izi tespit etti. Söz konusu yerde oturmadığı öğrenilen Jabbar’ın apartmana tırmanırken mi düştüğü yoksa biri tarafından mı atıldığı araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.