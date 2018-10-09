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09 Ekim 2018 Salı 21:21

Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol T.’nin (46) bıçaklı saldırısına...

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
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Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol T.’nin (46) bıçaklı saldırısına uğrayan Aşkın Pank (43) sol göğsünün alt kısmının 2 yerinden yaralandı. Ağır yaralanan Aşkın Pank, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırganın olay yerine 60 plakalı otomobil ile gelip olaydan sonra aracını olay yerinde bırakıp yanındaki Gürcistan uyruklu eşi ile birlikte kaçtığı öğrenildi. Polis terk edilen aracın ön koltuğunda 1 adet bıçak ele geçirdi. Aşkın Pank’ın ölüm haberini alan yakınları hastane koridorlarında feryat edip gözyaşı döktü. Samsun polisi dolmuş minibüslerde simsar olarak çalıştığı öğrenilen Erol T.’yi yakalamak için seferber oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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