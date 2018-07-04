Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut O.(25), sol koltuk altının 3 yerinden yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçakla yaralama olayını Sırrı G.’nin (26) gerçekleştirdiğini tespit etti. Sırrı G., yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Sırrı G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Sırrı G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun’da bıçaklı yaralamaya tutuklama
Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut...