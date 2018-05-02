ASAYİŞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:14

Samsun’da bin 12 araç sürücüsüne 356 bin TL para cezası kesildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kontrol edilen bin 12 araç sürücüsüne toplamda 356 bin 092 TL para cezası kesildi.

Samsun'da bin 12 araç sürücüsüne 356 bin TL para cezası kesildi
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Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kontrol edilen bin 12 araç sürücüsüne toplamda 356 bin 092 TL para cezası kesildi.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nisan ayında “emniyet ve asayişin sağlanması” adına yapılan uygulamaların raporunu açıkladı. Rapora göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 ay içerisinde yapılan çalışmalarda, adli ve önleyici hizmetler kapsamında 34 bin 136 kişi sorgulanırken, 168 aranan şahıs yakalandı. Trafik timlerince 22 bin 430 araç kontrol edilerek bin 12 araç ve sürücüye 356 bin 092 TL trafik idari para cezası uygulandı, 240 araç ise trafikten men edildi. Bunun yanı sıra 239 kişi hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince idari işlem yaptırıldı. Ekiplerce yapılan faaliyetler neticesinde 23 adet av tüfeği, 10 adet tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca, 145 adet tabanca fişeği, 298 kök kenevir bitkisi, 98 gr kubar esrar, 2 adet detektör ve 5 bin 700 TL sahte para ele geçirildi.

FETÖ operasyonları sürüyor

FETÖ operasyonlarında da titiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 9 şüpheliye işlem yapıldığı, şüphelilerden 2’sinin tutuklandığı, 7 şüpheli şahıs hakkında ise tahkikata devam edildiği belirtildi.
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