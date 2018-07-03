Samsun’da ’ByLock’tan 5 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda ’ByLock’ kullanıcısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınan 10 kişiden 5’i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere önceki gün toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 1 avukat, 3 mühendis, 1 öğretmen, 1 hemşire ve 1 Kur’an kursu eğitmenin de bulunduğu toplam 10 kişiyi gözaltına almıştı. Tamamının örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 kişiden 5’inin KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı.

Mühendis A.Ç. ile birlikte ev hanımları Z.Ç. E.A., S.A. ve S.Ç. isimli kadınlar ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.