Samsun’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.Yangın, Samsun’un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatı katında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler biranda etrafı sardı. Çatıdan çıkan kıvılcımlar 4 kattaki dairenin balkonuna da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, çatı tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun’da çatı yangını korkuttu
Samsun’da bir apartmanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu.Yangın, Samsun’un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Limon Sokak’ta bulunan bir apartmanın çatı katında bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı...