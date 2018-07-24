Samsun’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Samsun’da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 3’ü öğretmen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte ait Sakarya Dershanesi ve FEZA okullarında görev yapan, Bank Asya’da katılım hesapları bulunan ve örgütün protestolarına katıldıkları tespit edilen 1’i kadın 3’ü öğretmen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.