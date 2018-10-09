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09 Ekim 2018 Salı 11:49

Samsun’da FETÖ’den 3 asker adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 asker adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları...

Samsun'da FETÖ'den 3 asker adliyeye sevk edildi
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Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 asker adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri ileri sürülen askerlere yönelik soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 15’i muvazzaf ve 1’i eski asker 16 şüpheli gözaltına almıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan askerlerden 5’i Cuma günü ve 8’i ise dün adliyeye sevk edilmiş, 1 asker tutuklanmış, 12 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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