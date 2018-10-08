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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Samsun’da FETÖ’den 8 askere adli kontrol

Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 asker çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY...

Samsun'da FETÖ'den 8 askere adli kontrol
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Samsun merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 asker çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri ileri sürülen askerlere yönelik soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 15’i muvazzaf ve 1’i eski asker 16 şüpheli gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan askerlerden 5’i Cuma günü Samsun Adliyesine sevk edildi ve nöbetçi mahkemeye ifade veren Astsubay A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 8 asker de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 asker mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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