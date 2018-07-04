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04 Temmuz 2018 Çarşamba 21:51

Samsun’da FETÖ’den gözaltına alınan avukat tutuklandı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan bir avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.Samsun...

Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan avukat tutuklandı
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Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan bir avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise 1’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 gün önce Samsun merkezli olarak İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri ve Konya’da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında 1 avukat, 3 mühendis, 1 öğretmen, 1 hemşire ve 1 Kur7an kursu eğitmeninin de bulunduğu toplam 10 kişiyi gözaltına almıştı. Tamamının örgütün gizli haberleşme ağı olan ’ByLock’ kullanıcısı olduğu ileri sürülen 10 kişiden 5’i dün Samsun Adliyesine sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan avukat A.A. ile inşaat mühendisleri M.K. ve Y.K., öğretmen A.R.K. ve üniversite mezunu M.A.Ü. de ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 5 kişiden avukat A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.A.Ü., M.K. ve A.Ç. çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Y.K. ise yurt dışına çıkış yasağı getirilip, haftada bir gün imza atma karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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