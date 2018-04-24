Samsun’da FETÖ’den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3 ay, 1 kişiye 7.5 yıl hapis

Samsun’da, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 ayrı davada yargılanan 3’ü tutuklu 4 kişi 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan 1 kişiye de 7.5 yıl hapis cezası verildi.
Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve ayrı ayrı yargılanan Harun Ç., Yusuf Y. ve Mustafa S., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu süreleri göz önünde bulundurulup tahliyelerine karar verildi.Aynı mahkemede tutuksuz olarak yargılanan Ahmet T. ve Şükrü B. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3’er ay hapis, yine tutuksuz yargılanan Özal K. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.