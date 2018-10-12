Samsun’da FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon: 3 gözaltı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gaybubet evlerinde saklanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki gaybubet evlerine yönelik yapılan operasyonda Ankara ve Çorum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından aranan ve örgütün Çorum jandarma sorumlusu olduğu iddia edilen Ömer Ş., İzmir Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranan ve örgütü ait kurumlarda kaydı bulunup, örgütün derneklerine bağışta bulunduğu tespit edilen Hüseyin T. ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan Yunus K. yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişinin de ByLock kullandıkları tespit edildi.

Yunus K.’nın KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu devam ederken, Ömer Ş. ile Hüseyin T. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.