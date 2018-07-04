Samsun’da Haziran ayında 13,5 kilo esrar, 3,2 kilo bonzai ve 4 bin 298 uyarıcı hap ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında geçen Haziran ayında 13 kilo 530 gram esrar maddesi, 701 adet ectascy (uyarıcı hap), 3 kilo 230 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4 bin 298 adet sentetik ecza (uyarıcı hap), 6 bin 769 paket kaçak sigara, 220 litre kaçak içki ve 1 bin 543 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında geçen Haziran ayında 13 kilo 530 gram esrar maddesi, 701 adet ectascy (uyarıcı hap), 3 kilo 230 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4 bin 298 adet sentetik ecza (uyarıcı hap), 6 bin 769 paket kaçak sigara, 220 litre kaçak içki ve 1 bin 543 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 1-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeninin sağlanması, genel sağlık, genel ahlak ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması veya bulundurulması yasak olan her türlü silah, patlayıcı, uyuşturucu madde ve kaçak eşyanın tespiti ile halkımızın güven ve huzurunun sağlanması amacıyla polis sorumluluk bölgesinde 1-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan adli ve önleyici polislik hizmetleri kapsamında 83 bin 427 kişinin GBT kaydı sorulmuş, 391 aranan şahıs yakalanmış, 77 bin 124 araç kontrol edilmiş, 21 aranan araç (çalıntı-yakalamalı-hacizli) yakalanmış, bin 65 araç trafikten men edilmiş, 6 bin 23 araca cezai işlem uygulanmış, 580 kişi hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılmış, 35 adet değişik çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 44 adet av tüfeği, 35 adet kurusıkı tabanca, 205 adet kesici ve delici alet, 13 kilo 530 gram esrar maddesi, 701 adet ectascy (uyarıcı hap), 3 kilo 230 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 4 bin 298 adet sentetik ecza (uyarıcı hap), 6 bin 769 paket kaçak sigara, 220 litre kaçak içki, 1 bin 543 adet kaçak cinsel içerikli ürün ve 2 adet sahte çek yaprağı belgesi ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında işlem yapılan 63 şüpheli şahıstan 52 şüpheli yakalanmış ve yakalanan şüphelilerden 2’i tutuklanmış, 16 şüpheli şahsa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 29 şüpheli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmış, 5 şüpheli şahıs halen gözaltında olup 11 şüpheli şahıs ise firar olarak aranmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince başta terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdide karşı aralıksız olarak mücadele edilmektedir.”