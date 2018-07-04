Samsun’da hırsızlıktan gözaltına alınan otostopçu kadın serbest bırakıldı

Samsun’da yolda otostop çekerek para karşılığı fuhuş yaptığı şahsın parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hayat kadını, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ü. adlı şahıs, yol kenarında otostop çekerek para karşılığı fuhuş yapan bir kadını aracına aldığını ve 50 lira karşılığında aracının içinde fuhuş yaptıkları esnada ön koltukta çanta içinde bulunan bin 300 lira parasının çalındığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmada M.Ü. ile para karşılığı fuhuş yapan kişinin Türkan H. adlı hayat kadını olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınan Türkan H., M.Ü. tarafından teşhis edildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Türkan H., ’hırsızlık’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Türkan H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.